Профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло не считает серьёзным заявление экс-советника в Конгрессе США Ариэля Коэна о том, что Украина добровольно отдала России Крым в 2014 году. По мнению эксперта, Коэн, принадлежавший к команде бывшего президента Штатов, пошёл вразрез с официальной позицией действующей власти, и это вызовет внутри страны скандал, однако на международной арене эти слова не будут иметь никакого

"Видимо, человек решил рассказать правду, шокировав всех. При этом важно понимать, что Коэн не принадлежит сейчас к властной элите — это сбитый лётчик из команды Трампа. Если бы это было зачтение кого-то из команды Байдена, то это было бы серьёзно, а так — отставники с таким непростым жизненным путём, как у Коэна, могут произносить всё, что угодно", — рассказал Лайфу Манойло.

При этом политолог не исключает, что слова Коэна вызовут скандал внутри США, так как его слова идёт вразрез с официальной позицией Белого дома. Однако что касается реакции Киева, то он и "ухом не поведёт", считает Манойло.

"Если бы это сказал Блинкен или Салливан, то да. Надо подсказать эту идею Салливану и сказать: ну ты что, хуже Коэна что ли?", — предложил политолог.