Дед Мороз раскрыл своё отчество и рассказал о жене

Дед Мороз из московской усадьбы в интервью РИА "Новости" поделился подробностями своей семейной жизни. Отвечая на вопрос, есть ли у него жена, волшебник даже назвал её имя.

"Конечно, есть, Матушка Метелица. Но она в теремочке редко сидит, у неё работы много, обязанности большие, широкие. Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей", — сказал он.

Семья живёт в просторном тереме, где хозяйство ведёт сама Метелица. Она же заботится о Деде Морозе и следит за его "нарядом и имиджем". Рядом с ними проживает и Снегурочка, в своём отдельном доме. Как рассказал волшебник, Снегурочка — его названная внучка. И чаще всего гостей усадьбы волнует вопрос: а кто же родители зимней красавицы?

"Родители? Это вопрос вопросов, из века в век повторяют и спрашивают у меня этот вопрос. Я уже и забыл имена тех родителей. Самое главное, что Снегурочка — девочка заботливая, хоть и морозная, ледяная девочка, но родителей своих почитает, скромничает, не говорит", — объяснил он.