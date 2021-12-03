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Дед Мороз раскрыл своё отчество и рассказал о жене

По словам волшебника, Снегурочка — внучка названная, а кто её родители, он не помнит.

3 декабря, 07:53

Фото © Московская усадьба Деда Мороза

Дед Мороз из московской усадьбы в интервью РИА "Новости" поделился подробностями своей семейной жизни. Отвечая на вопрос, есть ли у него жена, волшебник даже назвал её имя.

"Конечно, есть, Матушка Метелица. Но она в теремочке редко сидит, у неё работы много, обязанности большие, широкие. Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей", — сказал он.

Семья живёт в просторном тереме, где хозяйство ведёт сама Метелица. Она же заботится о Деде Морозе и следит за его "нарядом и имиджем". Рядом с ними проживает и Снегурочка, в своём отдельном доме. Как рассказал волшебник, Снегурочка — его названная внучка. И чаще всего гостей усадьбы волнует вопрос: а кто же родители зимней красавицы?

"Родители? Это вопрос вопросов, из века в век повторяют и спрашивают у меня этот вопрос. Я уже и забыл имена тех родителей. Самое главное, что Снегурочка — девочка заботливая, хоть и морозная, ледяная девочка, но родителей своих почитает, скромничает, не говорит", объяснил он.

И хотя Дед Мороз — персонаж сказочный, есть у него и отчество. В канун праздников он представился: "Я Мороз Никитич!" Теперь дети, которые пишут письма дедушке, могут обращаться к нему по имени-отчеству.

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А ранее Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, влияет ли глобальное потепление на его самочувствие.


Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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