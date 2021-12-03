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13-летний мальчик умер после удара одноклассника в школе в Комсомольске-на-Амуре

Подростку резко стало плохо, и его проводили в медицинский кабинет, но он не дожил до приезда скорой.

3 декабря, 08:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

По факту гибели 13-летнего мальчика в одной из школ в Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть" и "Халатность". Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, ребёнок скончался после конфликта с другим учеником.

Проверку по факту трагедии организовала и Прокуратура Комсомольска-на-Амуре. В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 3 декабря на уроке биологии. Один из учеников ударил одноклассника в ответ на оскорбления с его стороны, после чего мальчику стало плохо. 13-летнего подростка проводили в медицинский кабинет, но он умер до приезда скорой помощи.

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Ранее Лайф сообщал, что под Смоленском вооружённые подростки решили "спасти" школьницу от родителей и чуть их не убили.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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