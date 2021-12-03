Минцифры пообещало завершить продление сертификатов переболевших ковидом в ближайшие дни
Как сообщалось ранее, новые документы будут автоматически оформляться на более длительный период.
Фото © ТАСС / Новосильцев Артур
Минцифры в ближайшие дни завершит процесс продления сертификатов переболевших коронавирусной инфекцией, которые были загружены в личные кабинеты портала "Госуслуги". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Минцифры сообщает, что сертификаты переболевших CoViD, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале "Госуслуги", переоформляются со сроком действия на один год согласно рекомендациям Минздрава России", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне сообщалось, что Минздрав РФ продлил срок действия сертификатов переболевших ковидом. Как рассказал Лайфу помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, все новые документы оформляются сразу на этот срок, а старые пролонгируют в ближайшее время.
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