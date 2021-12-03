Минцифры пообещало завершить продление сертификатов переболевших ковидом в ближайшие дни

Минцифры в ближайшие дни завершит процесс продления сертификатов переболевших коронавирусной инфекцией, которые были загружены в личные кабинеты портала "Госуслуги". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минцифры сообщает, что сертификаты переболевших CoViD, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале "Госуслуги", переоформляются со сроком действия на один год согласно рекомендациям Минздрава России", — говорится в сообщении.