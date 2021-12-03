НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Биолог Баранова рассказала о способности омикрон-штамма противостоять антителам

Она призвала не сбавлять темпы вакцинации, поскольку особенность вируса всё равно не сможет снизить иммунитет до нуля.

3 декабря, 08:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова рассказала об особенности нового омикрон-штамма ковида, который сегодня вызывает серьёзные опасения во всём мире. Об этом пишет RT.

"В случае с "дельтой" у нас два мутационных события в месте, которое распознаётся нейтрализующими антителами. А у "омикрона" их десять", — сказала она.

Эндокринолог Павлова объяснила, как заражение омикрон-штаммом ковида отличить от усталости

Эндокринолог Павлова объяснила, как заражение омикрон-штаммом ковида отличить от усталости

Баранова пояснила, что речь идёт о местах вируса, к которым антитела "прицепиться" не могут. И чем больше таких мест, тем меньше тех, с которыми антитела всё ещё могут работать. Однако, по словам специалиста, это вовсе не означает, что иммунитет популяции снизится до нуля.

"Поэтому с этой точки зрения лучше всё равно провакцинироваться", — добавила Баранова.

Ранее учёные из Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР пришли к выводу, что при новом штамме коронавируса "омикрон" риск повторного заражения в три раза выше, чем при вариантах "дельта" и "бета".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1