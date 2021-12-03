Биолог Баранова рассказала о способности омикрон-штамма противостоять антителам

Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова рассказала об особенности нового омикрон-штамма ковида, который сегодня вызывает серьёзные опасения во всём мире. Об этом пишет RT.

"В случае с "дельтой" у нас два мутационных события в месте, которое распознаётся нейтрализующими антителами. А у "омикрона" их десять", — сказала она.

Баранова пояснила, что речь идёт о местах вируса, к которым антитела "прицепиться" не могут. И чем больше таких мест, тем меньше тех, с которыми антитела всё ещё могут работать. Однако, по словам специалиста, это вовсе не означает, что иммунитет популяции снизится до нуля.

"Поэтому с этой точки зрения лучше всё равно провакцинироваться", — добавила Баранова.