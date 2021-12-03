Три знака зодиака, которые не в силах не изменять женщинам
Мимо этих харизматичных и очаровательных мужчин пройти сложно, но нужно, иначе дело закончится разбитым сердцем.
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Любая девушка хочет найти своего единственного и неповторимого, однако поиски осложняются многими факторами. Одним из них стали звёзды, которые предупреждают, от каких знаков зодиака верности ждать не стоит, пишет "Восток-медиа".
Близнецы
Для парней-Близнецов в данном вопросе количество важнее, чем качество. Они воспринимают девушек как охотничьи трофеи, которыми не грех козырнуть перед друзьями. К тому же у Близнецов много опыта в интимной сфере и им важно постоянно подтверждать свою квалификацию.
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Водолей
Мужчины, рождённые под звездой Водолея, обычно очень страстные и влюбчивые, а потому количество девушек у них приближается к бесконечности. Это не значит, что захомутать такого парня невозможно, просто придётся постараться — прежде чем остановиться на одной, Водолей переберёт не один десяток, да и после свадьбы продолжит смотреть по сторонам.
Телец
Парни-Тельцы хотят для себя самого хорошего, а потому женское внимание им только льстит. И охотятся такие ловеласы исключительно на самых красивых и успешных дам, чтобы доказать своё превосходство. Однако если возлюбленная пробьётся через непомерное самолюбие Тельца, то приобретёт себе верного и надёжного мужа.
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