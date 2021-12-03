Три знака зодиака, которые не в силах не изменять женщинам

Любая девушка хочет найти своего единственного и неповторимого, однако поиски осложняются многими факторами. Одним из них стали звёзды, которые предупреждают, от каких знаков зодиака верности ждать не стоит, пишет "Восток-медиа".

Близнецы

Для парней-Близнецов в данном вопросе количество важнее, чем качество. Они воспринимают девушек как охотничьи трофеи, которыми не грех козырнуть перед друзьями. К тому же у Близнецов много опыта в интимной сфере и им важно постоянно подтверждать свою квалификацию.

Фото © Shutterstock

Водолей

Мужчины, рождённые под звездой Водолея, обычно очень страстные и влюбчивые, а потому количество девушек у них приближается к бесконечности. Это не значит, что захомутать такого парня невозможно, просто придётся постараться — прежде чем остановиться на одной, Водолей переберёт не один десяток, да и после свадьбы продолжит смотреть по сторонам.

Телец