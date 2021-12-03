НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Капризов принёс "Миннесоте" победу в матче с "Нью-Джерси" и стал главной звездой дня в НХЛ

Российский нападающий вошёл в пятёрку лучших бомбардиров нынешнего сезона.

3 декабря, 08:27

Фото © ХК "Миннесота Уайлд"

"Миннесота Уайлд" дома победила клуб "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Дубль оформил российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. Кроме того, он сделал результативную передачу своему соотечественнику Дмитрию Куликову.

По итогам всего игрового дня в НХЛ Капризова признали главной звездой. Вторым в списке лучших хоккеистов дня стал нападающий "Флориды Пантерз" Джонатан Юбердо. Третьим — защитник "Тампы Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман.

Вратаря "Рейнджерс" Шестёркина признали лучшим игроком матча с "Филадельфией" в НХЛ

Вратаря "Рейнджерс" Шестёркина признали лучшим игроком матча с "Филадельфией" в НХЛ

Всего в 23 матчах сезона на счету Капризова 28 очков (9 шайб +19 передач). В списке лучших бомбардиров сезона он вошёл в первую пятёрку.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1