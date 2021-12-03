Капризов принёс "Миннесоте" победу в матче с "Нью-Джерси" и стал главной звездой дня в НХЛ

"Миннесота Уайлд" дома победила клуб "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Дубль оформил российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. Кроме того, он сделал результативную передачу своему соотечественнику Дмитрию Куликову.

По итогам всего игрового дня в НХЛ Капризова признали главной звездой. Вторым в списке лучших хоккеистов дня стал нападающий "Флориды Пантерз" Джонатан Юбердо. Третьим — защитник "Тампы Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман.