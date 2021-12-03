В России создали лекарство от тревожности после перенесённого коронавируса

В России разработали лекарство от тревожности для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Как заявили в компании НТИ "Авинейро", создавшей препарат, он хорошо переносится и безопасен для употребления, передаёт РИА "Новости".

Как рассказали в национальной технологической инициативе "Авинейро", препарат с названием "Авиандр" должен помочь тем, кто переболел коронавирусом, с тревожными расстройствами. По словам разработчиков лекарства, они часто появляются после перенесённой болезни и негативно влияют на психическое здоровье, а также на трудоспособность.

По словам медицинского директора проекта Елены Якубовой, в доклинических и клинических испытаниях второй фазы препарат показал высокую эффективность, а также хорошую переносимость и безопасность. Было зафиксировано, что за период восьми недель у испытуемых более чем вдвое снижался общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS). Как отметили эксперты, препарат также показал положительное влияние на случаи с депрессией.