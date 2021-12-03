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МХАТ имени Горького сменит название

Кехман уточнил, что решил вернуть учреждению прежнее наименование.

3 декабря, 09:31
<p>МХАТ им. М. Горького. Фото © Алексей Зотов / ТАСС</p>

МХАТ им. М. Горького. Фото © Алексей Зотов / ТАСС

Московский художественный академический театр им. М. Горького возвращает историческое название и отныне будет называться Художественный театр — МХАТ им. М. Горького, сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор театра Владимир Кехман.

"Новое название театра будет старое: Художественный театр — МХАТ им. М. Горького", — сказал он, уточнив, что это возвращение к прежнему названию театра.

В конце октября Лайф писал, что Владимира Кехмана назначили новым гендиректором МХАТа имени Горького. В Минкультуры надеются, что он сможет решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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