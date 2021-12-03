МХАТ имени Горького сменит название
Кехман уточнил, что решил вернуть учреждению прежнее наименование.
МХАТ им. М. Горького. Фото © Алексей Зотов / ТАСС
Московский художественный академический театр им. М. Горького возвращает историческое название и отныне будет называться Художественный театр — МХАТ им. М. Горького, сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор театра Владимир Кехман.
"Новое название театра будет старое: Художественный театр — МХАТ им. М. Горького", — сказал он, уточнив, что это возвращение к прежнему названию театра.
В конце октября Лайф писал, что Владимира Кехмана назначили новым гендиректором МХАТа имени Горького. В Минкультуры надеются, что он сможет решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте.
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