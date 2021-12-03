МХАТ имени Горького сменит название

Московский художественный академический театр им. М. Горького возвращает историческое название и отныне будет называться Художественный театр — МХАТ им. М. Горького, сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор театра Владимир Кехман.

"Новое название театра будет старое: Художественный театр — МХАТ им. М. Горького", — сказал он, уточнив, что это возвращение к прежнему названию театра.