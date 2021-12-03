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В Москве по делу о госизмене арестован гражданин РФ Суслов

Уточняется, что подозреваемый нигде не работает. Детали дела не приводятся.

3 декабря, 09:19
<p>Табличка на здании Лефортовского районного суда. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Табличка на здании Лефортовского районного суда. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал гражданина РФ по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда в отношении Суслова Кирилла Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 29 января 2022 года", говорится в сообщении.

Уточняется, что Суслов нигде не работает. Детали дела не приводятся.

Ещё один адвокат обвинённого в госизмене Сафронова уехал из России

Ещё один адвокат обвинённого в госизмене Сафронова уехал из России

А в конце сентября по делу о госизмене был арестован на два месяца основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. Мать бизнесмена написала письмо президенту и попросила Владимира Путина "честно разобраться в деле" её сына.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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