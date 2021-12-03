В Москве по делу о госизмене арестован гражданин РФ Суслов
Уточняется, что подозреваемый нигде не работает. Детали дела не приводятся.
Табличка на здании Лефортовского районного суда. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал гражданина РФ по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Постановлением Лефортовского районного суда в отношении Суслова Кирилла Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 29 января 2022 года", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Суслов нигде не работает. Детали дела не приводятся.
А в конце сентября по делу о госизмене был арестован на два месяца основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. Мать бизнесмена написала письмо президенту и попросила Владимира Путина "честно разобраться в деле" её сына.
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