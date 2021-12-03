В Москве по делу о госизмене арестован гражданин РФ Суслов

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал гражданина РФ по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда в отношении Суслова Кирилла Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 29 января 2022 года", — говорится в сообщении.