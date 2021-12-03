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Почта России показала упаковку для доставки вина

Сейчас коробки тестируются и уже хорошо себя показали с муляжами бутылок.

3 декабря, 09:07
<p>Фото © Telegram /<a href="https://t.me/napochte" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "На Почте"</a></p>

Фото © Telegram / "На Почте"

Почта России показала, как будут выглядеть упаковки для доставки вина, которое будет продаваться онлайн. Фотографии опубликованы в телеграм-канале компании.

Упаковка представляет собой коробку с пенопластом, в котором сделаны специальные углубления для бутылок. В компании отметили, что планируется делать два вида таких упаковок: для трёх бутылок и для пяти.

Сейчас Почта России тестирует доставку вина в новых коробках. Сообщается, что несколько муляжей, аналогичных по хрупкости обычным бутылкам, успешно доехали из Краснодара в Москву.

Почта России начнёт доставлять посылки в Москве с помощью роботов "Яндекса"

Почта России начнёт доставлять посылки в Москве с помощью роботов "Яндекса"

Ранее Лайф сообщал, что Министерство здравоохранения РФ совместно с Почтой России подготовят план мероприятий по организации продажи лекарств в отделениях почты.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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