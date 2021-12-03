Почта России показала упаковку для доставки вина
Сейчас коробки тестируются и уже хорошо себя показали с муляжами бутылок.
Фото © Telegram / "На Почте"
Почта России показала, как будут выглядеть упаковки для доставки вина, которое будет продаваться онлайн. Фотографии опубликованы в телеграм-канале компании.
Упаковка представляет собой коробку с пенопластом, в котором сделаны специальные углубления для бутылок. В компании отметили, что планируется делать два вида таких упаковок: для трёх бутылок и для пяти.
Сейчас Почта России тестирует доставку вина в новых коробках. Сообщается, что несколько муляжей, аналогичных по хрупкости обычным бутылкам, успешно доехали из Краснодара в Москву.
Ранее Лайф сообщал, что Министерство здравоохранения РФ совместно с Почтой России подготовят план мероприятий по организации продажи лекарств в отделениях почты.
Комментариев: 0