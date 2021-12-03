Водитель из Красноярска, бросивший кадета на дороге после наезда, попытался оправдаться

Допрос фигуранта по делу о найденном на дороге сбитом кадете. Видео © Пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю

Водитель, который сбил 16-летнего кадета в Красноярске и скрылся, прокомментировал происшествие, заявив, что он не видел пешехода, подумал, что наехал на дерево. Кадры допроса нарушителя опубликовала пресс-служба управления МВД по краю.

"Оказывается, я наезд совершил. Я думал, что дерево, оказывается, человек", — говорит на видео задержанный.

Он утверждает, что не заметил никого на дороге, поскольку было темно, а ехал он с выключенными фарами. По словам водителя, после удара "о дерево" он выходил из машины, однако никого не увидел. При этом в ролике МВД есть кадры с камер городского наблюдения, которые часть его слов подтверждают. На них видно, как машина подозреваемого движется по дороге без включённых фар. Однако самого момента наезда на видео нет.

Телеграм-канал SHOT при этом сообщает, что 16-летний пострадавший всё ещё находится в искусственной коме в стабильно тяжёлом состоянии. Положительной динамики нет.