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СМИ узнали возможную дату онлайн-встречи Путина и Байдена

По некоторым данным, одной из ключевых тем разговора может стать вопрос о приближении инфраструктуры НАТО к границам РФ.

3 декабря, 08:58

Владимир Путин и Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL, Ken Cedeno / Pool via CNP

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в начале следующей недели, пишет "Коммерсант". Беседа, скорее всего, будет проходить по видео-конференц-связи.

"Их беседа может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована", — отмечает издание.

По его данным, лидеры могут обсудить вопрос о приближении инфраструктуры НАТО к границам РФ и ситуацию на Украине.

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Ранее сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на переговоры президентов в ближайшие дни.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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