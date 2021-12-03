СМИ узнали возможную дату онлайн-встречи Путина и Байдена

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в начале следующей недели, пишет "Коммерсант". Беседа, скорее всего, будет проходить по видео-конференц-связи.

"Их беседа может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована", — отмечает издание.