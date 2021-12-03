СМИ узнали возможную дату онлайн-встречи Путина и Байдена
По некоторым данным, одной из ключевых тем разговора может стать вопрос о приближении инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Владимир Путин и Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL, Ken Cedeno / Pool via CNP
Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в начале следующей недели, пишет "Коммерсант". Беседа, скорее всего, будет проходить по видео-конференц-связи.
"Их беседа может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована", — отмечает издание.
По его данным, лидеры могут обсудить вопрос о приближении инфраструктуры НАТО к границам РФ и ситуацию на Украине.
Ранее сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на переговоры президентов в ближайшие дни.
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