Скончался бывший глава World Athletics Ламин Диак

Бывший глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Ламин Диак умер на 89-м году жизни в своём доме в Сенегале. Об этом сообщает Reuters.

"Он умер дома примерно в два часа ночи естественной смертью", — заявил сын сенегальца Массата Диак.

Диак возглавлял Всемирную легкоатлетическую ассоциацию с 1999 по 2015 год. В тот период организация носила название IAAF.

В сентябре 2020 года суд в Париже приговорил Диака к четырём годам лишения свободы. Его признали виновным в активной и пассивной коррупции и злоупотреблении доверием.