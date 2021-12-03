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Скончался бывший глава World Athletics Ламин Диак

Он возглавлял организацию с 1999 по 2015 год.

3 декабря, 08:39

Фото © ТАСС / РА / Martin Rickett

Бывший глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Ламин Диак умер на 89-м году жизни в своём доме в Сенегале. Об этом сообщает Reuters.

"Он умер дома примерно в два часа ночи естественной смертью", заявил сын сенегальца Массата Диак.

Диак возглавлял Всемирную легкоатлетическую ассоциацию с 1999 по 2015 год. В тот период организация носила название IAAF.

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В сентябре 2020 года суд в Париже приговорил Диака к четырём годам лишения свободы. Его признали виновным в активной и пассивной коррупции и злоупотреблении доверием.

По данным следствия, с 2001 по 2012 год допинг-тесты более 800 легкоатлетов из разных стран вызывали подозрения. Диак же оставлял нарушения без внимания за денежные вознаграждения, в том числе и от экс-главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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