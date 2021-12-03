Лукашенко потребовал работать над антисанкционными мерами без волокиты, по-военному
По его мнению, республика смогла сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь людей.
Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу работать над подготовкой антисанкционных мер чётко и по-военному. Глава государства провёл совещание с кабинетом министров по социально-экономическому развитию страны, сообщает агентство БелТА.
Он напомнил, что Минск не впервые сталкивается с санкционным давлением, а к новым ограничениям в стране готовились как минимум полгода. Президент Белоруссии сообщил, что в правительстве уже существует так называемый антикризисный штаб. Он считает, что пока в стране смогли сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь граждан.
"Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, чётко, по-военному", — подчеркнул Лукашенко.
Напомним, что новые санкции против Белоруссии утверждены Евросоюзом из-за миграционного кризиса. С учётом этих рестрикций под ограничения попали 183 человека и 26 организаций. Они ограничены в ведении финансовых операций со странами ЕС, а для отдельных лиц запрещён въезд в Европу. Санкции против Минска также ввели США, в их чёрный список попал сын Лукашенко.
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