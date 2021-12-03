НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лукашенко потребовал работать над антисанкционными мерами без волокиты, по-военному

По его мнению, республика смогла сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь людей.

3 декабря, 08:46
<p>Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии</p>

Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу работать над подготовкой антисанкционных мер чётко и по-военному. Глава государства провёл совещание с кабинетом министров по социально-экономическому развитию страны, сообщает агентство БелТА.

Он напомнил, что Минск не впервые сталкивается с санкционным давлением, а к новым ограничениям в стране готовились как минимум полгода. Президент Белоруссии сообщил, что в правительстве уже существует так называемый антикризисный штаб. Он считает, что пока в стране смогли сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь граждан.

"Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, чётко, по-военному", — подчеркнул Лукашенко.

МИД Белоруссии пообещал жёсткие, но адекватные меры на санкции Евросоюза

МИД Белоруссии пообещал жёсткие, но адекватные меры на санкции Евросоюза

Напомним, что новые санкции против Белоруссии утверждены Евросоюзом из-за миграционного кризиса. С учётом этих рестрикций под ограничения попали 183 человека и 26 организаций. Они ограничены в ведении финансовых операций со странами ЕС, а для отдельных лиц запрещён въезд в Европу. Санкции против Минска также ввели США, в их чёрный список попал сын Лукашенко.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1