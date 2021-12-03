Лукашенко потребовал работать над антисанкционными мерами без волокиты, по-военному

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу работать над подготовкой антисанкционных мер чётко и по-военному. Глава государства провёл совещание с кабинетом министров по социально-экономическому развитию страны, сообщает агентство БелТА.

Он напомнил, что Минск не впервые сталкивается с санкционным давлением, а к новым ограничениям в стране готовились как минимум полгода. Президент Белоруссии сообщил, что в правительстве уже существует так называемый антикризисный штаб. Он считает, что пока в стране смогли сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь граждан.

"Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, чётко, по-военному", — подчеркнул Лукашенко.