"У нас самые крутые фанаты": Футболист "Зенита" Азмун опроверг слухи о намерении покинуть клуб
В прошлом сезоне форварда признали лучшим игроком чемпионата России.
Фото © ФК "Зенит"
Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун заявил, что готов ещё в течение долгого времени выступать в составе команды. Об этом сообщается в официальной клубной программе, выпускаемой объединённой редакцией сине-бело-голубых.
Ранее СМИ передали, что Азмун согласовал контракт с французским "Лионом". Сообщалось, что соглашение рассчитано на четыре года.
"У нас самые крутые болельщики. Я очень рад, что получается играть удачно. До тех пор, пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в команде, я готов делать свою работу", — заявил иранец.
В прошлом сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).
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