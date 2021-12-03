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"У нас самые крутые фанаты": Футболист "Зенита" Азмун опроверг слухи о намерении покинуть клуб

В прошлом сезоне форварда признали лучшим игроком чемпионата России.

3 декабря, 08:53
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун заявил, что готов ещё в течение долгого времени выступать в составе команды. Об этом сообщается в официальной клубной программе, выпускаемой объединённой редакцией сине-бело-голубых.

Ранее СМИ передали, что Азмун согласовал контракт с французским "Лионом". Сообщалось, что соглашение рассчитано на четыре года.

"У нас самые крутые болельщики. Я очень рад, что получается играть удачно. До тех пор, пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в команде, я готов делать свою работу", — заявил иранец.

"Зенит" может продать Азмуна в "Лион" за 8 миллионов евро уже зимой

"Зенит" может продать Азмуна в "Лион" за 8 миллионов евро уже зимой

В прошлом сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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