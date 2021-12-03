Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун заявил, что готов ещё в течение долгого времени выступать в составе команды. Об этом сообщается в официальной клубной программе, выпускаемой объединённой редакцией сине-бело-голубых.

Ранее СМИ передали, что Азмун согласовал контракт с французским "Лионом". Сообщалось, что соглашение рассчитано на четыре года.

"У нас самые крутые болельщики. Я очень рад, что получается играть удачно. До тех пор, пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в команде, я готов делать свою работу", — заявил иранец.