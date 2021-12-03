Маск продал очередной пакет акций Tesla на $1 млрд
Таким образом, с прошлого месяца сделки по ценным бумагам принесли ему более 10 миллиардов.
Фото © ТАСС / AP / Matt Rourke
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск продал очередной пакет акций собственной компании Tesla, заработав на сделке больше миллиарда долларов.
Как следует из документов, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, накануне Маск продал более 934 тысяч ценных бумаг стоимостью от $1058 до $1112 за каждую. В результате сделка принесла бизнесмену $1,01 миллиарда. Таким образом, с начала прошлого месяца на продаже акций Tesla Маск заработал около $10,9 миллиарда.
Напомним, ранее основатель Tesla Илон Маск спросил в "Твиттере", стоит ли ему продавать акции компании. По словам предпринимателя, в последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов. Поэтому он и предложил продать 10% своих ценных бумаг. Пользователи проголосовали за продажу, и Маск выполнил обещание.
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