Маск продал очередной пакет акций Tesla на $1 млрд

Как следует из документов, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, накануне Маск продал более 934 тысяч ценных бумаг стоимостью от $1058 до $1112 за каждую. В результате сделка принесла бизнесмену $1,01 миллиарда. Таким образом, с начала прошлого месяца на продаже акций Tesla Маск заработал около $10,9 миллиарда.