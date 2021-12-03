Шеф-повар Ивлев рассказал, чем заменить картофель

В картофеле содержится большое количество крахмала и углеводов, поэтому при диетическом питании его следует заменить на другие продукты. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал шеф-повар, ведущий шоу "На ножах" и "Адская кухня" (телеканал "Пятница") Константин Ивлев.

Сегодня репа редко попадает к нам на стол. По словам Ивлева, это большое упущение. Ведь именно репа станет лучшей заменой традиционным картофельным блюдам. Только нужно уметь правильно её приготовить, этот корнеплод имеет горьковатый вкус, который может испортить любой обед.

"Это очень "тонкий" продукт, потому что даёт большую горечь, нужно правильно уметь с ним работать. А вот если репу бланшировать, нарезать, то, поверьте мне, она не так сильно будет отличаться от картофеля по текстуре, по вкусу. Только будет давать лёгкую горчинку", — пояснил повар.

Также картофель можно заменить на сельдерей или батат. По словам Ивлева, из корня сельдерея, например, можно сделать пюре, что очень разнообразит рацион и не даст набрать лишние килограммы.

С Ивлевым согласна и терапевт-эндокринолог Катерина Янг. Она также вступилась за репу, как за традиционный русский продукт, недооценённый в настоящее время. По её словам, это "шикарный корнеплод с высоким гликемическим индексом". Кроме того, она посоветовала не обходить вниманием и квашеную капусту, которая богата витамином С и обладает заживляющими свойствами для желудочно-кишечного тракта.