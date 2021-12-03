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Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство

По его словам, оно объединило бы многие страны, несмотря на то что большие космические мощности есть только у Германии, Франции, Италии и Испании.

3 декабря, 09:30
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Предложение о создании Евразийского космического агентства внёс гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я бы хотел, чтобы мы эту тему серьёзно пообсуждали... относительно создания Евразийского экономического агентства", — заявил он на форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".

Рогозин в качестве примера привёл Европейское космическое агентство, которое объединило многие страны, несмотря на то что большие космические мощности есть только у Германии, Франции, Италии и Испании. В то же время он заметил, что промышленное производство разных стран бывшего СССР долгое время было связано.

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"Мы как страна, ранее единая, существовали веками, поэтому почему бы и нет", — заключил гендиректор "Роскосмоса".

Ранее Рогозин рассказал о договорённости России и США отправить совместную миссию на Венеру. РФ планирует послать к планете автоматическую станцию "Венера-Д" в ноябре 2029 года.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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