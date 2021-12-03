Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство

Предложение о создании Евразийского космического агентства внёс гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я бы хотел, чтобы мы эту тему серьёзно пообсуждали... относительно создания Евразийского экономического агентства", — заявил он на форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".

Рогозин в качестве примера привёл Европейское космическое агентство, которое объединило многие страны, несмотря на то что большие космические мощности есть только у Германии, Франции, Италии и Испании. В то же время он заметил, что промышленное производство разных стран бывшего СССР долгое время было связано.

"Мы как страна, ранее единая, существовали веками, поэтому почему бы и нет", — заключил гендиректор "Роскосмоса".