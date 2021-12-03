"Не разобрались в ситуации": Фанаты ЦСКА признали ошибочными свои высказывания в адрес руководства клуба

Объединение болельщиков ЦСКА "Люди в чёрном" выступило с очередным заявлением по поводу инцидента на матче 16-го тура чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита", признав ошибочной критику руководства клуба. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

"ЦСКА — это семья, в которой принято говорить правду и признавать свои ошибки. Признаём, что в понедельник мы выступили с заявлением на эмоциях, не разобравшись в ситуации, и были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба. Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы оказались в информационном вакууме. В эти минуты ПФК ЦСКА находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин", — говорится в заявлении фанатского объединения.