"Не разобрались в ситуации": Фанаты ЦСКА признали ошибочными свои высказывания в адрес руководства клуба
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Ранее болельщики армейского клуба назвали позорной его реакцию на задержания фанатов.
Объединение болельщиков ЦСКА "Люди в чёрном" выступило с очередным заявлением по поводу инцидента на матче 16-го тура чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита", признав ошибочной критику руководства клуба. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
Во втором тайме фанаты ЦСКА устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. После финального свистка правоохранительные органы задержали более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них были составлены протоколы об административном правонарушении.
"ЦСКА — это семья, в которой принято говорить правду и признавать свои ошибки. Признаём, что в понедельник мы выступили с заявлением на эмоциях, не разобравшись в ситуации, и были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба. Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы оказались в информационном вакууме. В эти минуты ПФК ЦСКА находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин", — говорится в заявлении фанатского объединения.
ЦСКА после инцидента осудил действия фанатов за использование пиротехники. При этом задержанным пообещали оказать бесплатную юридическую помощь. В ответ объединение активных болельщиков армейцев "Люди в чёрном" назвало реакцию клуба на инцидент позорной.