Минторг США может ввести пошлины на импорт удобрений из России

Министерство торговли Соединённых Штатов считает, что производители карбамидо-аммиачной смеси в России получают подпадающие под действие американских санкций субсидии. Соответственно, в отношении данных удобрений могут быть введены пошлины на импорт. Уведомление об этом ведомство разместило в так называемом федеральном реестре документов.

Речь идёт о двух производителях — компаниях "Еврохим" и "Акрон", получавших субсидии, которые требуют ответных компенсационных мер. Для них показатель возможных пошлин оценивается в размере 9,84% и 9,66% соответственно, для других производителей — в 9,72%. Окончательное решение по этому вопросу американское ведомство планирует вынести в апреле 2022 года.