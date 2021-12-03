Песков ответил на вопрос о дате онлайн-саммита Путина и Байдена
Пока не ясно, будет ли это разговор лидеров один на один или же будут присутствовать делегации.
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Дата переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не определена. Беседа будет проходить по видео-конференц-связи. О ходе подготовки онлайн-саммита рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Точная дата по-прежнему не согласована, ведётся работа. Это может быть и ближайшая неделя, и следующая. Нет согласованной даты. Есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы. Вы должны ожидать в любой момент и быть готовы к этому", — сказал журналистам представитель Кремля.
Он подтвердил, что в обсуждениях фигурирует и дата 7 декабря, о которой ранее писал "Коммерсант".
Напомним, ранее сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на переговоры президентов в ближайшие дни.
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