Песков ответил на вопрос о дате онлайн-саммита Путина и Байдена

Дата переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не определена. Беседа будет проходить по видео-конференц-связи. О ходе подготовки онлайн-саммита рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Точная дата по-прежнему не согласована, ведётся работа. Это может быть и ближайшая неделя, и следующая. Нет согласованной даты. Есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы. Вы должны ожидать в любой момент и быть готовы к этому", — сказал журналистам представитель Кремля.