Песков озвучил критерии для отбора СМИ на пресс-конференцию Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, по каким критериям будут отбирать журналистов на большую пресс-конференцию Владимира Путина, которая пройдёт 23 декабря.

"Это те журналисты и СМИ, которые принимают активное участие в освещении политических, экономических событий, повестки президента", — сказал Песков.

По его словам, для прохода в Центр международной торговли в "Манеж" журналистам придётся сдать три ПЦР-теста вне зависимости от того, были ли они вакцинированы ранее.