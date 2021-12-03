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Песков озвучил критерии для отбора СМИ на пресс-конференцию Путина

По его словам, всем журналистам придётся сдать три ПЦР-теста вне зависимости от вакцинации.

3 декабря, 09:38
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, по каким критериям будут отбирать журналистов на большую пресс-конференцию Владимира Путина, которая пройдёт 23 декабря.

"Это те журналисты и СМИ, которые принимают активное участие в освещении политических, экономических событий, повестки президента", — сказал Песков.

Песков подтвердил, что на пресс-конференцию Путина пригласят СМИ-иноагентов

Песков подтвердил, что на пресс-конференцию Путина пригласят СМИ-иноагентов

По его словам, для прохода в Центр международной торговли в "Манеж" журналистам придётся сдать три ПЦР-теста вне зависимости от того, были ли они вакцинированы ранее.

Напомним, большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 23 декабря. Организаторы заранее предупредили, что из-за пандемии количество присутствующих журналистов будет ограничено, а пространство увеличено. Изменится и место проведения мероприятия — из традиционного Центра международной торговли пресс-конференция переедет в "Манеж".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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