Песков назвал встречу Лаврова и Блинкена возможностью объяснить позиции друг друга

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме стала хорошей возможностью предельно доходчиво разъяснить друг другу позиции России и США, которые расходятся по многим вопросам. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы чётко понимаем, что это была хорошая возможность обеим сторонам предельно понятно и доходчиво объяснить позиции друг друга. По многим вопросам позиции расходятся", — ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают итоги встречи Лаврова и Блинкена.