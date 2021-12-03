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Песков назвал встречу Лаврова и Блинкена возможностью объяснить позиции друг друга

По словам пресс-секретаря президента РФ, по многим вопросам Москва и Вашингтон во мнениях расходятся.

3 декабря, 09:45
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме стала хорошей возможностью предельно доходчиво разъяснить друг другу позиции России и США, которые расходятся по многим вопросам. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы чётко понимаем, что это была хорошая возможность обеим сторонам предельно понятно и доходчиво объяснить позиции друг друга. По многим вопросам позиции расходятся", — ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают итоги встречи Лаврова и Блинкена.

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Ранее Лайф писал, что Лавров призвал Блинкена обнулить все ограничения в работе дипмиссий России и США. Глава российского МИД посетовал на то, что Москва пока "не очень видит готовности переговорных партнёров идти на конструктивные шаги".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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