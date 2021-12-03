В Москве водитель Cadillac Escalade расстрелял мужчину и скрылся

Cadillac Escalade разыскивают после стрельбы на 2-й Брестской улице в Москве. Как сообщает "Рен-ТВ", между двумя мужчинами произошёл конфликт, один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента, после чего скрылся на "кадиллаке".

"Московский комсомолец" в своём телеграм-канале уточняет, что конфликт мог произойти из-за того, что два водителя не поделили улицу. 34-летний пострадавший госпитализирован.

По данным Лайфа, разыскиваемое авто принадлежит Дмитрию М. 1982 года рождения, однако пока не известно, кто был за рулём "кадиллака".