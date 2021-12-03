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В Москве водитель Cadillac Escalade расстрелял мужчину и скрылся

3 декабря, 09:58
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Фото © "Рен-ТВ"

Cadillac Escalade разыскивают после стрельбы на 2-й Брестской улице в Москве. Как сообщает "Рен-ТВ", между двумя мужчинами произошёл конфликт, один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента, после чего скрылся на "кадиллаке".

"Московский комсомолец" в своём телеграм-канале уточняет, что конфликт мог произойти из-за того, что два водителя не поделили улицу. 34-летний пострадавший госпитализирован.

По данным Лайфа, разыскиваемое авто принадлежит Дмитрию М. 1982 года рождения, однако пока не известно, кто был за рулём "кадиллака".

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А ранее Лайф рассказывал, как в Симферополе участники свадебного кортежа устроили стрельбу из автомата в воздух, полиция уже задержала нарушителей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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