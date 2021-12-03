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Путин обратится к участникам съезда "Единой России" дистанционно

Как отметил представитель Кремля, дальше всё будет зависеть от работы самого съезда.

3 декабря, 09:58

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обратится к участникам съезда "Единой России" в дистанционном формате. Мероприятие состоится в субботу, 4 декабря.

"Президент дистанционно обратится к участникам съезда, у него будет возможность дистанционно обратиться к участникам съезда, а дальше уже всё всё-таки будет зависеть от работы этого съезда", — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков заявил, что Путин в курсе возможных кадровых перестановок в "Единой России"

Ранее Песков озвучил критерии для отбора СМИ на пресс-конференцию Путина. По его словам, всем журналистам придётся сдать три ПЦР-теста вне зависимости от вакцинации.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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