Путин обратится к участникам съезда "Единой России" дистанционно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обратится к участникам съезда "Единой России" в дистанционном формате. Мероприятие состоится в субботу, 4 декабря.

"Президент дистанционно обратится к участникам съезда, у него будет возможность дистанционно обратиться к участникам съезда, а дальше уже всё всё-таки будет зависеть от работы этого съезда", — сказал официальный представитель Кремля.