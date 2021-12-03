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Мурашко перечислил основания для медотвода от вакцинации против коронавируса

Одной из причин не делать прививку является непереносимость того или иного компонента препарата.

3 декабря, 10:06
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Медицинские отводы от вакцинации против коронавирусной инфекции будут основываться на инструкциях к вакцинным препаратам. Как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в первую очередь их получат лица с аллергией и острыми инфекционными заболеваниями.

"Все медотводы будут опираться чётко на инструкции по лекарственному препарату. Сегодня проект документа сформирован, он обсуждается с экспертным сообществом. В первую очередь это аллергические реакции, которые отражены в инструкции, и непереносимость того или иного компонента препарата, острые инфекционные заболевания. Это то, что однозначно войдёт сейчас в документ", — сообщил он журналистам на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе".

СМИ: Минздрав уточнит список оснований для медотвода к вакцинации от ковида

СМИ: Минздрав уточнит список оснований для медотвода к вакцинации от ковида

Ранее Мурашко рассказал, кому нужна бустерная прививка от ковида. Он отметил, что для пациентов с иммуносупрессивными состояниями, возможно, потребуется больше доз.

В Депздраве Москвы назвали основания для временного отвода от прививки против ковида

В Депздраве Москвы назвали основания для временного отвода от прививки против ковида

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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