Мурашко перечислил основания для медотвода от вакцинации против коронавируса

Медицинские отводы от вакцинации против коронавирусной инфекции будут основываться на инструкциях к вакцинным препаратам. Как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в первую очередь их получат лица с аллергией и острыми инфекционными заболеваниями.

"Все медотводы будут опираться чётко на инструкции по лекарственному препарату. Сегодня проект документа сформирован, он обсуждается с экспертным сообществом. В первую очередь это аллергические реакции, которые отражены в инструкции, и непереносимость того или иного компонента препарата, острые инфекционные заболевания. Это то, что однозначно войдёт сейчас в документ", — сообщил он журналистам на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе".