Касперская назвала условия, при которых биометрические данные могут попасть к мошенникам

В абсолютную защищённость сведений по биометрии верить не стоит, но минимизировать риски вполне возможно. Как это сделать, рассказала президент компании InfoWatch Наталья Касперская в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".

"Массовых таких примеров явного взлома биометрии не было ещё за прошлый год. Но я думаю, что это объясняется не тем, что она невзламываемая, потому что до сегодняшнего момента невзламываемые технологии не существовали. Я думаю, что они и не существуют", — объяснила эксперт.

К массовым взломам биометрических баз могут привести два условия, полагает Касперская. Первое — это если банки снимут лимиты и появится возможность платить любой суммой. Сейчас существуют ограничения на расходование денежных средств при использовании системы платежа лицом. Поэтому мошенники больше потеряют при взломе и извлечении биометрических данных, чем получат в итоге. Второе условие — этот сервис должен стать массовым. Иными словами, нужно снять биометрию с большинства граждан страны, рассказала специалист.