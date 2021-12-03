Шалость обернулась смертью 13-летнего мальчика после драки в школе Комсомольска-на-Амуре
Друг умершего ребёнка рассказал, что мальчик просто упал после единственного удара и больше не встал.
Фото © Pixabay
Причиной драки, в результате которой ученик школы № 6 в Комсомольске-на-Амуре скончался прямо во время уроков, стало обыкновенное детское баловство. Об этом Лайфу рассказал друг погибшего.
По его словам, на пятом уроке 13-летнего Алексея (имя изменено) задирал одноклассник, бросая в его сторону бумажки. Лёше это не понравилось, и он решил ответить тем же. Тогда обидчик резко встал и ударил парня в висок.
"Мой друг после удара в висок упал на пол и где-то минуту ни на что не реагировал. Учительница подошла через несколько минут и поняла, что Лёша не реагирует. Я быстро побежал за медиком", — вспоминает собеседник Лайфа.
Ученики помогли донести Алексея до медпункта и в шоке ушли домой. Спустя некоторое время их снова вызвали в школу, где полицейские сообщили, что их товарищ умер. Школьников опросили в связи с трагедией.
Напомним, инцидент произошёл сегодня утром. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть" и "Халатность".
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