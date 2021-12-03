Водитель Cadillac объяснил на допросе, почему расстрелял таксиста в упор в центре Москвы

В центре Москвы водитель машины Cadillac расстрелял таксиста. Видео © Telegram / SHOT

Водитель автомобиля Cadillac Escalade, который расстрелял из травмата таксиста в центре Москвы, в ходе общения с правоохранителями назвал причиной дорожного конфликта странное поведение пострадавшего. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл на Большой Грузинской улице. 43-летний водитель "кадиллака" рассказал, что остановился на дороге и тут же его спереди начала "поджимать" машина такси. Авто двигалось задним ходом, опасно сближаясь с внедорожником, а водитель не реагировал на гудки. Тогда владелец "кадиллака" вышел разобраться, в чём дело.

Короткий разговор перешёл в перепалку на повышенных тонах, а затем в драку. Тогда водитель внедорожника достал травматический пистолет и выстрелил в таксиста. Мужчину госпитализировали, а стрелка задержали на месте происшествия.

"В 11:49 в полицию поступило сообщение о дорожном конфликте на Большой Грузинской улице, 76. Один мужчина выстрелил, предположительно, из травматического оружия в другого. Злоумышленник задержан на месте, пострадавшему оказана медицинская помощь", — подтвердили информацию Лайфу в пресс-службе столичной полиции.