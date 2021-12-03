В Волгограде 11-летняя школьница выпала с балкона
Девочка выжила, её увезли в больницу с множественными ушибами и переломами.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
В Волгограде 11-летняя школьница выпала с балкона. По данным SHOT, перед этим она поругалась с отцом из-за телефона.
Как уточняет телеграм-канал, в тот злополучный вечер подвыпивший родитель решил заняться воспитанием дочери — ему не нравилось, что отпрыск постоянно в телефоне. Однако разговор закончился истерикой с обеих сторон. Отец вспылил и с дракой отобрал у дочки телефон. После этого и произошла трагедия. Мать ребёнка в этот момент спала.
Школьница выжила, её увезли в больницу с множественными ушибами и переломами. Отец задержан, с ним работают следователи.
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