В Волгограде 11-летняя школьница выпала с балкона. По данным SHOT , перед этим она поругалась с отцом из-за телефона.

Как уточняет телеграм-канал, в тот злополучный вечер подвыпивший родитель решил заняться воспитанием дочери — ему не нравилось, что отпрыск постоянно в телефоне. Однако разговор закончился истерикой с обеих сторон. Отец вспылил и с дракой отобрал у дочки телефон. После этого и произошла трагедия. Мать ребёнка в этот момент спала.