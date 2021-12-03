Ракова: Заболеваемость ковидом в Москве снизилась более чем на 50%

"Практически два года мир борется с коронавирусом и живёт под прессом бесконечным, гнёт которого ощущает каждый. И когда заполненность коек подходит к 100%, и когда немножко отступает, как сейчас, когда заболеваемость в Москве снизилась больше чем на 50%", — сказала Ракова в ходе форума волонтёров #МЫВМЕСТЕ.