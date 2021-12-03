"Обидно, больно, несправедливо": Жена боксёра Дениса Бойцова ответила на упрёки в предательстве парализованного мужа
Она заявила, что боролась за жизнь Дениса 6 лет, и теперь собирается развеять миф о том, что бросила его.
Скриншот видео © Instagram / olya_boytsova
Жена боксёра Дениса Бойцова ответила на упрёки в предательстве парализованного мужа. Видео © Instagram / olya_boytsova
Супруга чемпиона мира по боксу Дениса Бойцова, парализованного после несчастного случая в 2015 году, ответила хейтерам, обвинившим её в том, что она не живёт с тяжелобольным мужем и якобы бросила его ради тусовок с подругами Аланой Мамаевой и Викторией Боней.
В Сети Бойцову осудили за предательство больного мужа. Ольга заявила, что на неё буквально обрушилась волна хейта и угроз. В видео она решила пролить свет на ситуацию. Женщина заявила, что уехала в Москву на заработки, а её мужа Дениса увезли из Германии его родственники.
"Обидно, больно, несправедливо. Шесть лет я боролась за жизнь своего супруга с маленьким ребёнком на руках. А вернулась в Россию из-за пандемии и вынуждена была здесь задержаться, но, поскольку потеряла работу, не смогла дальше оплачивать жильё. Шесть лет в Германии я была одна, поддерживала меня только моя сестра. Лечение и реабилитацию я оплачивала для Дениса сама", — заявила она в сториз в "Инстаграме" и добавила, что планирует со своим юристом развеять миф о том, что бросила тяжелобольного супруга.
Напомним, в 2015 году известный российский боксёр-супертяжеловес Денис Бойцов был найден с проломленной головой в тоннеле берлинского метро. Вскоре врачи ввели 29-летнего спортсмена в состояние комы из-за отёка мозга. Тогда супруга спортсмена считала, что инцидент, произошедший с её мужем, — это инсценировка несчастного случая. Она связывала нападение на Бойцова с именем его бывшего промоутера Вальдемара Клюха, однако в интервью с Лайфом тот категорически опроверг свою причастность к случившемуся и даже пригрозил подать на Ольгу в суд за клевету.
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