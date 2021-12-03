Не поделили дорогу: Камеры сняли разборки со стрельбой между водителем Cadillac и таксистом в Москве
Виновника происшествия уже задержали, пострадавший был госпитализирован.
Камеры сняли момент дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы. Скриншот из видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Камеры сняли момент дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
На камеры видеонаблюдения попал момент дорожного конфликта между водителем Cadillac и таксистом на Большой Грузинской улице в Москве, который стал причиной стрельбы. Ролик опубликовала столичная прокуратура.
На кадрах видно, что машины стоят вплотную друг к другу, а такси при этом находится далеко от стоп-линии светофора. Это может говорить в пользу версии о том, что автомобиль медленно катился назад. Водитель Cadillac вышел и несколько секунд о чём-то разговаривал с таксистом. Затем из авто вышел и сам извозчик. Вероятно, сразу же после этого произошёл выстрел.
Как пишет телеграм-канал SHOT, у мужчины, который открыл стрельбу, за спиной несколько судимостей. В 2009 году он был задержан за кражу, когда торговал на Савёловском рынке, а в 2017-м напал с отвёрткой на мужчину в подмосковных Химках, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Кроме того, стрелок состоял на учёте в наркодиспансере, а в последнее время работал экспертом-оценщиком.
Как сообщал Лайф, стрельба произошла в центре Москвы сегодня днём. 34-летнего таксиста госпитализировали, а стрелка задержали.
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