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Россияне с инвалидностью поделились вдохновляющими историями о борьбе и успехе

Многие из них ведут общественную деятельность и занимаются экстримом, на который решится не каждый.

3 декабря, 11:22
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Ежегодно 3 декабря во всём мире отмечается День инвалидов. Он установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Несмотря на недуг, многие россияне смогли адаптироваться к жизни в обществе, активно помогают друг другу и даже достигают спортивных вершин.

Так, Алексей Транцев из Самары в юности лишился обеих рук. Но парень не отчаялся — и сейчас он директор инклюзивного ресурсного центра, реализующего современные волонтёрские и общественные проекты, в которых участвуют как инвалиды, так и их ровесники без ограниченных возможностей здоровья. Социальные проекты Алексея неоднократно побеждали в конкурсах Фонда президентских грантов.

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Не менее драматична история Татьяны Пустоваловой, которая во время ДТП потеряла ногу, но это не остановило женщину от того, чтобы впоследствии стать первой в РФ участницей соревнований по кибатлетике, где она заняла второе место и даже начать танцевать. Спортом стал заниматься и Сергей Бачу, потерявший обе руки. Он не боится пробовать себя в прыжках с парашютом, полётах на параплане, в сноуборде, лонгборде и дайвинге.

"Это необходимо не только для людей, которым они нужны, но и для всего общества. Потому что когда люди с инвалидностью смогут вести полноценный образ жизни, как и остальные, то общество изменится в лучшую сторону", — уверен парень.

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Напомним, в 2021 году VI национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии" пройдёт с 7 по 9 декабря в онлайн-формате. В рамках деловой программы пройдут сессии и круглые столы на актуальные темы с представителями федеральных органов исполнительной власти.

Также в них будут участвовать и представители предприятий – производителей продукции реабилитационной промышленности. А в рамках виртуальной выставки участники получат возможность ознакомиться с продукцией более 40 отечественных компаний. Впервые в этом году на форуме будут продемонстрированы инновационные решения из сферы спортивной индустрии, учебного оборудования и музыкальных инструментов для граждан с инвалидностью и детей-инвалидов.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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