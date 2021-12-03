"Нельзя столько пропускать": Бывший босс "Локомотива" Рангник рассказал о первых шагах на посту тренера МЮ
Подписанное на этой неделе соглашение немецкого специалиста с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до конца сезона.
Фото © ФК "Локомотив"
Исполняющий обязанности главного тренера МЮ Ральф Рангник дал первую пресс-конференцию на новом посту, отметив, что команда пропускает слишком много голов. Об этом сообщает BBC Sport.
"Не мог отказаться от предложения такого клуба, как "Манчестер Юнайтед". На первых порах будем стараться, чтобы команда достигла баланса. В среднем за матч мы пропускаем почти два мяча, такого не должно быть", — заявил Рангник.
Подписанное на этой неделе соглашение немецкого специалиста с МЮ рассчитано до конца сезона. После этого Рангник в течение двух лет будет работать в клубе в качестве консультанта.
С начала июля 2021 года немец занимал пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива". Ранее он работал главным тренером "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и "Лейпцига", а также возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл".
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