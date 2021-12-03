Исполняющий обязанности главного тренера МЮ Ральф Рангник дал первую пресс-конференцию на новом посту, отметив, что команда пропускает слишком много голов. Об этом сообщает BBC Sport.

"Не мог отказаться от предложения такого клуба, как "Манчестер Юнайтед". На первых порах будем стараться, чтобы команда достигла баланса. В среднем за матч мы пропускаем почти два мяча, такого не должно быть", — заявил Рангник.

Подписанное на этой неделе соглашение немецкого специалиста с МЮ рассчитано до конца сезона. После этого Рангник в течение двух лет будет работать в клубе в качестве консультанта.