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Российских туристов, прибывших из ЮАР, отправили на карантин в обсерватор

По прибытии самолёта у всех пассажиров проверили документы и взяли анализы на коронавирус.

3 декабря, 11:25
<p>Фото © <a href="https://360tv.ru/news/obschestvo/priletevshih-iz-juar-rossijan-otpravili-v-observator/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "360"</a></p>

Фото © Телеканал "360"

Российских туристов, вернувшихся в страну из ЮАР, на две недели поместили на карантин в обсерватор. Об этом сообщил телеканал "360".

Одна из пассажирок рейса выложила видео в соцсети. Она сняла момент приземления самолёта, за окном которого туристов ждали люди в спецодежде, медики и автомобили с мигалками. Специалисты поднялись на борт, чтобы проверить у всех присутствующих документы и взять анализы на коронавирус.

После этого прибывших из ЮАР россиян отправили в обсерватор. Там они проведут 14 дней на карантине.

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Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм уже признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Из-за нового штамма Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. На территории РФ "омикрон" пока не выявили.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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