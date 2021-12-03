Российских туристов, прибывших из ЮАР, отправили на карантин в обсерватор

Российских туристов, вернувшихся в страну из ЮАР, на две недели поместили на карантин в обсерватор. Об этом сообщил телеканал "360".

Одна из пассажирок рейса выложила видео в соцсети. Она сняла момент приземления самолёта, за окном которого туристов ждали люди в спецодежде, медики и автомобили с мигалками. Специалисты поднялись на борт, чтобы проверить у всех присутствующих документы и взять анализы на коронавирус.