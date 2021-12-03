Российских туристов, прибывших из ЮАР, отправили на карантин в обсерватор
По прибытии самолёта у всех пассажиров проверили документы и взяли анализы на коронавирус.
Фото © Телеканал "360"
Российских туристов, вернувшихся в страну из ЮАР, на две недели поместили на карантин в обсерватор. Об этом сообщил телеканал "360".
Одна из пассажирок рейса выложила видео в соцсети. Она сняла момент приземления самолёта, за окном которого туристов ждали люди в спецодежде, медики и автомобили с мигалками. Специалисты поднялись на борт, чтобы проверить у всех присутствующих документы и взять анализы на коронавирус.
После этого прибывших из ЮАР россиян отправили в обсерватор. Там они проведут 14 дней на карантине.
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм уже признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Из-за нового штамма Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. На территории РФ "омикрон" пока не выявили.
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