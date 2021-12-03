Голикова назвала первый регион России, достигнувший коллективного иммунитета в 80%
В лидерах по этому показателю также Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва.
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В России появился первый регион, достигнувший необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, — это Севастополь. Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва", — сказала она журналистам.
В целом же по стране уровень коллективного иммунитета достиг 53,7%. Прививку первым компонентом вакцины сделали уже 72 млн раз, двумя компонентами — почти 64 млн раз.
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