НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Голикова назвала первый регион России, достигнувший коллективного иммунитета в 80%

В лидерах по этому показателю также Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва.

3 декабря, 11:38

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

В России появился первый регион, достигнувший необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, — это Севастополь. Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва", — сказала она журналистам.

Биолог Скулачёв рассказал о принципах работы Т-клеточного иммунитета против ковида

Биолог Скулачёв рассказал о принципах работы Т-клеточного иммунитета против ковида

В целом же по стране уровень коллективного иммунитета достиг 53,7%. Прививку первым компонентом вакцины сделали уже 72 млн раз, двумя компонентами — почти 64 млн раз.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1