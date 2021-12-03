Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России превысил 53%

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила журналистам, что прививку от коронавируса первым компонентом в стране сделали уже более 72 миллионов раз, а полный цикл вакцинации провели почти 64 миллиона раз. Она также отметила, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%.

"По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла — 63 961 690 раз", — сказала Голикова.

Она также отметила, что уровень коллективного иммунитета в России в настоящее время составляет 53,7%.