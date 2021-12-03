Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России превысил 53%
По данным на 3 декабря, вакцинация первым компонентом проведена более 72 миллионов раз, отметила она.
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила журналистам, что прививку от коронавируса первым компонентом в стране сделали уже более 72 миллионов раз, а полный цикл вакцинации провели почти 64 миллиона раз. Она также отметила, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%.
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"По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла — 63 961 690 раз", — сказала Голикова.
Она также отметила, что уровень коллективного иммунитета в России в настоящее время составляет 53,7%.
Ранее Лайф писал, что в России выявили менее 33 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. За это же время врачи поставили на ноги 36 514 инфицированных.
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