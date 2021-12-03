В Нижнем Новгороде ввели QR-коды для посещения утренников в детсадах
Также гостей обяжут проходить бесконтактную термометрию, обрабатывать руки антисептиками и надевать маску.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей
В детских садах Нижегородской области для посещения новогодних утренников родители будут обязаны предъявлять QR-код, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
"Согласно решению Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области, допуск родителей на мероприятия осуществляется из расчёта: одно указанное лицо на одного воспитанника, а также при предъявлении родителями на цифровом устройстве QR-кода", — говорится в сообщении.
Также при входе в детский сад родителей обяжут пройти бесконтактную термометрию, обработать руки антисептиками и надеть медицинскую маску. Кроме того, организаторам детских мероприятий необходимо обеспечить полутораметровую дистанцию, а также обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможности выдачи QR-кодов людям с антителами. Специалисты Минздрава и исследовательских институтов Роспотребнадзора ищут решение, как определить, что человек на самом деле защищён от вируса, уточнила она.
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