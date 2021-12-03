В Нижнем Новгороде ввели QR-коды для посещения утренников в детсадах

В детских садах Нижегородской области для посещения новогодних утренников родители будут обязаны предъявлять QR-код, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Согласно решению Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области, допуск родителей на мероприятия осуществляется из расчёта: одно указанное лицо на одного воспитанника, а также при предъявлении родителями на цифровом устройстве QR-кода", — говорится в сообщении.

Также при входе в детский сад родителей обяжут пройти бесконтактную термометрию, обработать руки антисептиками и надеть медицинскую маску. Кроме того, организаторам детских мероприятий необходимо обеспечить полутораметровую дистанцию, а также обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов.