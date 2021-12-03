Пасечник сообщил о решении России признать выданные в ЛНР QR-коды о вакцинации
По словам главы республики, дело только за официальным оформлением этой договорённости.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Луганская Народная Республика договорилась о признании в России выданных в ЛНР QR-кодов о вакцинации против коронавируса, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в беседе с ТАСС.
"Уже начала работать система по выдаче QR-кодов жителям республики, прошедшим вакцинацию. Они их получают в поликлиниках и по месту вакцинации. У нас есть предварительная договорённость, что эти QR-коды будут приниматься в РФ. Теперь дело за официальным оформлением этой договорённости", — заявил Пасечник.
По словам главы республики, признание документов о вакцинации значительно упростит жизнь населению ЛНР, которое довольно часто ездит в Россию. Люди будут чувствовать себя защищёнными, если они выполнили все карантинные условия. Кроме того, Пасечник поблагодарил Россию за поставки в республику вакцин от коронавирусной инфекции и другой гуманитарной помощи.
"Мы ведём сейчас речь о плановых и регулярных поставках вакцины и препаратов для борьбы с коронавирусом. В декабре ожидается очередная большая партия вакцины", — сказал глава ЛНР.
Ранее Лайф писал, что Песков счёл "очень позитивными" контакты с ЕС по взаимному признанию ковид-сертификатов.
Коронавирус: Главное
Голикова назвала первый регион России, достигнувший коллективного иммунитета в 80%
сегодня в 11:38
"Там столько мутаций, что ему нехорошо": Вирусолог Альтштейн спрогнозировал дальнейшую судьбу штамма "омикрон"
сегодня в 11:30
Ракова: Заболеваемость ковидом в Москве снизилась более чем на 50%
сегодня в 11:24
Комментариев: 0