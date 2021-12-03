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Пасечник сообщил о решении России признать выданные в ЛНР QR-коды о вакцинации

По словам главы республики, дело только за официальным оформлением этой договорённости.

3 декабря, 11:49

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Луганская Народная Республика договорилась о признании в России выданных в ЛНР QR-кодов о вакцинации против коронавируса, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в беседе с ТАСС.

"Уже начала работать система по выдаче QR-кодов жителям республики, прошедшим вакцинацию. Они их получают в поликлиниках и по месту вакцинации. У нас есть предварительная договорённость, что эти QR-коды будут приниматься в РФ. Теперь дело за официальным оформлением этой договорённости", — заявил Пасечник.

По словам главы республики, признание документов о вакцинации значительно упростит жизнь населению ЛНР, которое довольно часто ездит в Россию. Люди будут чувствовать себя защищёнными, если они выполнили все карантинные условия. Кроме того, Пасечник поблагодарил Россию за поставки в республику вакцин от коронавирусной инфекции и другой гуманитарной помощи.

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"Мы ведём сейчас речь о плановых и регулярных поставках вакцины и препаратов для борьбы с коронавирусом. В декабре ожидается очередная большая партия вакцины", — сказал глава ЛНР.

Ранее Лайф писал, что Песков счёл "очень позитивными" контакты с ЕС по взаимному признанию ковид-сертификатов.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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