Пасечник сообщил о решении России признать выданные в ЛНР QR-коды о вакцинации

Луганская Народная Республика договорилась о признании в России выданных в ЛНР QR-кодов о вакцинации против коронавируса, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в беседе с ТАСС.

"Уже начала работать система по выдаче QR-кодов жителям республики, прошедшим вакцинацию. Они их получают в поликлиниках и по месту вакцинации. У нас есть предварительная договорённость, что эти QR-коды будут приниматься в РФ. Теперь дело за официальным оформлением этой договорённости", — заявил Пасечник.

По словам главы республики, признание документов о вакцинации значительно упростит жизнь населению ЛНР, которое довольно часто ездит в Россию. Люди будут чувствовать себя защищёнными, если они выполнили все карантинные условия. Кроме того, Пасечник поблагодарил Россию за поставки в республику вакцин от коронавирусной инфекции и другой гуманитарной помощи.