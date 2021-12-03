Бен Аффлек признался, что еле сдерживает крики о "великой истории любви" с Дженнифер Лопес

Американский актёр Бен Аффлек заявил, что жизнь подарила ему второй шанс и он не намерен его упускать. Он впервые высказался о воссоединении с 52-летней певицей и актрисой Дженнифер Лопес в интервью The Wall Street Journal. Пара рассталась 17 лет назад, и на протяжении этого времени каждый из них строил свою личную жизнь.

"Мне очень повезло, ведь я знаю, что некоторые люди не получают даже первый шанс. Жизнь трудна, мы терпим неудачи и, надеюсь, учимся на них. На этот раз у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить над неудачами прошлых отношений", — рассказал Аффлек.

Судя по всему, за 17 лет актёр набрался мудрости и теперь понимает, что важнее всего быть хорошим отцом, потом хорошим человеком и, "по всей видимости, хорошим мужем". По его словам, он не жалеет о прошлых поражениях и неудачах, потому как смог перевести их в ценный опыт. Нынешние отношения с Лопес, по мнению Аффлек, вышли на новый уровень. И хотя сейчас ему хочется постоянно кричать о своей "великой истории любви", но на этот раз пара решила свести к минимуму общение с прессой о личном счастье.

"Один из самых сложных уроков, которые я усвоил, заключается в том, что неразумно делиться всем с миром. Я не хочу рассказывать всем подряд о наших отношениях. Мне комфортнее, когда о моих чувствах знают только близкие", — подчеркнул актёр.