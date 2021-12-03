Почему удалили видео с танцующей в бикини Алиной Загитовой
Это произошло из-за многочисленных жалоб подписчиков, которые, видимо, не хотят, чтобы 19-летняя фигуристка скатывалась в пошлый гламур.
Алина Загитова приняла участие в очередном челлендже, который в последнее время завирусился в России. Фигуристка просто подвигалась в такт музыке, но при этом из одежды на ней был только откровенный купальник и полупрозрачная накидка. К слову, никогда ранее Алина не демонстрировала своё тело настолько открыто. Это привлекло внимание фанатов, которые любят её за искренность на "Ледниковом периоде", где она работает ведущей, а также за достижения в спорте. Девушка, безусловно, обладает роскошными физическими данными, но её образ никак не увязывается с гламурными трендами и неприкрытым эротизмом.
Видео © TikTok / alina_zagi_
Новое видео 19-летней фигуристки получилось одним из самых популярных в её профиле. При этом, разумеется, вновь прибывшая аудитория требовала продолжения, намекая на необходимость публикации более откровенных съёмок. Тогда как ядро аудитории Загитовой осталось в недоумении. Именно фанаты закидали администрацию платформы жалобами, и та была вынуждена удалить видеоролик из общего доступа.
Какие именно правила соцсети нарушила девушка — не совсем ясно. Ролик Алины — ещё детский сад по сравнению с тем, что публикуют другие пользователи соцсети. Поэтому в данном случае речь идёт именно о многочисленных жалобах от пользователей. Сама Алина выразила недоумение по поводу действий TikTok. Похоже, что мы имеем дело с преображением скромной и усердной спортсменки в звезду шоу-бизнеса. Не все с этим согласны, но корабль плывёт...
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