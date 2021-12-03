Почему удалили видео с танцующей в бикини Алиной Загитовой

Алина Загитова приняла участие в очередном челлендже, который в последнее время завирусился в России. Фигуристка просто подвигалась в такт музыке, но при этом из одежды на ней был только откровенный купальник и полупрозрачная накидка. К слову, никогда ранее Алина не демонстрировала своё тело настолько открыто. Это привлекло внимание фанатов, которые любят её за искренность на "Ледниковом периоде", где она работает ведущей, а также за достижения в спорте. Девушка, безусловно, обладает роскошными физическими данными, но её образ никак не увязывается с гламурными трендами и неприкрытым эротизмом.

Видео © TikTok / alina_zagi_

Новое видео 19-летней фигуристки получилось одним из самых популярных в её профиле. При этом, разумеется, вновь прибывшая аудитория требовала продолжения, намекая на необходимость публикации более откровенных съёмок. Тогда как ядро аудитории Загитовой осталось в недоумении. Именно фанаты закидали администрацию платформы жалобами, и та была вынуждена удалить видеоролик из общего доступа.

Фото © Instagram / azagitova