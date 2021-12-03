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После ночи на Кипре Элджей и Ивлеева высмеяли тех, кто поверил, что они снова вместе

Парочку застукали за романтическим ужином на курорте, но это "ничего не значит".

3 декабря, 09:43

Фото © Instagram / sayonaraboy

Стоило блогерше Насте Ивлеевой и рэперу Элджею (настоящее имя — Алексей Узенюк) вместе появиться на ужине в ресторане пятизвёздочного отеля на Кипре, как в соцсетях начались бурные обсуждения. На видео от очевидцев пара мило беседовала за столиком, а после Ивлеева выложила совместные фото. Поклонники поверили, что звёзды вновь вместе, однако Настюшка Опасность дала понять, что это был троллинг.

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Фото © Instagram / _agentgirl_

Фото © Instagram / _agentgirl_

"Эксклюзив: они похавали!" — написала она на совместном фото. Ивлеева разочаровала подписчиков, объяснив, что они с Элджеем не сходились, а этот вечер провели как хорошие друзья. После расставания с рэпером Настя не раз говорила, что питает к нему только самые добрые чувства и считает его другом. Хотя некоторые треки бывшего мужа о ней и вызывают у неё возмущение.

Фото © Instagram / _agentgirl_

Фото © Instagram / _agentgirl_

Однако у Элджея, видимо, немного другой взгляд на ситуацию. Он не ходит по интервью, а в "Инстаграме" не комментирует развод, он высказывается в песнях. И последний его трек "Умираю" только подтверждает, что музыкант всё ещё испытывает сильные чувства к Насте. "Бэйби, я больше не хочу никогда и никого любить. И я тебя не подпущу, бэйби, я должен быть один, без обид. Детка, всё что хочешь забирай. Самой тёмной ночью я мечтаю встретить тебя снова. Я умираю, без тебя умираю", — поёт Элджей.

Фото © Instagram / sayonaraboy

Фото © Instagram / sayonaraboy

Ивлеева и Элджей разошлись ещё в марте, но официально об этом они объявили только летом. До того супруги перестали появляться в аккаунтах друг у друга и сняли кольца. Они приняли решение расторгнуть брак после трёх лет отношений, причём при разводе блогерша забрала у бывшего супруга почти всё, оставив ему лишь пару иномарок.

Снимки Ивлеевой без фотошопа показали, как она изменилась после развода

Снимки Ивлеевой без фотошопа показали, как она изменилась после развода

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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