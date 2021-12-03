После ночи на Кипре Элджей и Ивлеева высмеяли тех, кто поверил, что они снова вместе
Парочку застукали за романтическим ужином на курорте, но это "ничего не значит".
Стоило блогерше Насте Ивлеевой и рэперу Элджею (настоящее имя — Алексей Узенюк) вместе появиться на ужине в ресторане пятизвёздочного отеля на Кипре, как в соцсетях начались бурные обсуждения. На видео от очевидцев пара мило беседовала за столиком, а после Ивлеева выложила совместные фото. Поклонники поверили, что звёзды вновь вместе, однако Настюшка Опасность дала понять, что это был троллинг.
"Эксклюзив: они похавали!" — написала она на совместном фото. Ивлеева разочаровала подписчиков, объяснив, что они с Элджеем не сходились, а этот вечер провели как хорошие друзья. После расставания с рэпером Настя не раз говорила, что питает к нему только самые добрые чувства и считает его другом. Хотя некоторые треки бывшего мужа о ней и вызывают у неё возмущение.
Однако у Элджея, видимо, немного другой взгляд на ситуацию. Он не ходит по интервью, а в "Инстаграме" не комментирует развод, он высказывается в песнях. И последний его трек "Умираю" только подтверждает, что музыкант всё ещё испытывает сильные чувства к Насте. "Бэйби, я больше не хочу никогда и никого любить. И я тебя не подпущу, бэйби, я должен быть один, без обид. Детка, всё что хочешь забирай. Самой тёмной ночью я мечтаю встретить тебя снова. Я умираю, без тебя умираю", — поёт Элджей.
Ивлеева и Элджей разошлись ещё в марте, но официально об этом они объявили только летом. До того супруги перестали появляться в аккаунтах друг у друга и сняли кольца. Они приняли решение расторгнуть брак после трёх лет отношений, причём при разводе блогерша забрала у бывшего супруга почти всё, оставив ему лишь пару иномарок.
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