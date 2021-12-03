На архипелаге Земля Франца-Иосифа растаял полуостров

Полуостров с мысом Месяцева растаял на острове Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщает пресс-служба национального парка "Русская Арктика".

"Полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева, почти полностью растаял. Посередине мыса образовался пролив шириной три километра", — говорится в сообщении.

Директор нацпарка Александр Кирилов уточнил, что мыс полностью был ледником, оставшаяся от него часть сейчас представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели. Он отметил, что сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в описание морей, океанов и их прибрежной полосы. Кирилов уточнил, что карта этого острова была составлена в середине прошлого века, и теперь она устарела.

Начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгения Ермолова также добавила, что первые сообщения о том, что полуостров с мысом Месяцева отделился от острова Ева-Лив, появились в 2017 году.