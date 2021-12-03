Биатлонист Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Норвегии

Он преодолел дистанцию в десять километров без промахов на огневых рубежах. В тройку призёров также попали норвежцы Филип Фьельд Андерсен и Ховард Богетвейт. Они поразили по девять мишеней из десяти, проиграв Бабикову 0,9 и 9,8 секунды соответственно.

"Сегодня для меня главной целью было точно отработать на огневых рубежах. Я стрелял медленно, но зато не допустил промахов. На трассе также удалось проделать хорошую работу. Спасибо моей команде за то, что они помогали мне на каждом участке дистанции!" — заявил Бабиков после финиша.