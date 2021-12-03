Биатлонист Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Норвегии
Он опередил ближайшего преследователя на девять десятых секунды.
Биатлонист Антон Бабиков. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл золотую медаль в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в норвежском Шушене.
Он преодолел дистанцию в десять километров без промахов на огневых рубежах. В тройку призёров также попали норвежцы Филип Фьельд Андерсен и Ховард Богетвейт. Они поразили по девять мишеней из десяти, проиграв Бабикову 0,9 и 9,8 секунды соответственно.
"Сегодня для меня главной целью было точно отработать на огневых рубежах. Я стрелял медленно, но зато не допустил промахов. На трассе также удалось проделать хорошую работу. Спасибо моей команде за то, что они помогали мне на каждом участке дистанции!" — заявил Бабиков после финиша.
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