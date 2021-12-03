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Биатлонист Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Норвегии

Он опередил ближайшего преследователя на девять десятых секунды.

3 декабря, 12:27

Биатлонист Антон Бабиков. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл золотую медаль в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в норвежском Шушене.

Он преодолел дистанцию в десять километров без промахов на огневых рубежах. В тройку призёров также попали норвежцы Филип Фьельд Андерсен и Ховард Богетвейт. Они поразили по девять мишеней из десяти, проиграв Бабикову 0,9 и 9,8 секунды соответственно.

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"Сегодня для меня главной целью было точно отработать на огневых рубежах. Я стрелял медленно, но зато не допустил промахов. На трассе также удалось проделать хорошую работу. Спасибо моей команде за то, что они помогали мне на каждом участке дистанции!" заявил Бабиков после финиша.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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