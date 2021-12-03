Елена Проклова — о Нине Ургант: Мы все потеряли ещё одну прекрасную актрису
Родоначальница известной актёрской династии Нина Николаевна Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря.
Актриса Нина Ургант. © ТАСС / Белинский Юрий
Актриса Елена Проклова выразила соболезнования в связи с кончиной народной артистки России Нины Ургант. Она подчеркнула, что всегда будет вспоминать Нину Николаевну "только самым добрым, тёплым и искренним образом".
"Мы все потеряли ещё одну прекрасную актрису. Конечно, очень грустно, что её уже нет с нами, но она оставила такое богатое наследие хороших своих ролей, воспоминаний у людей, которые с ней общались. Я буду всегда её вспоминать только самым добрым, тёплым и искренним образом", — цитирует Проклову RT.
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Напомним, родоначальница известной актёрской династии Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря. С 1962 года она играла в Александринском театре Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова.
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