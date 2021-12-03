Елена Проклова — о Нине Ургант: Мы все потеряли ещё одну прекрасную актрису

Актриса Елена Проклова выразила соболезнования в связи с кончиной народной артистки России Нины Ургант. Она подчеркнула, что всегда будет вспоминать Нину Николаевну "только самым добрым, тёплым и искренним образом".

"Мы все потеряли ещё одну прекрасную актрису. Конечно, очень грустно, что её уже нет с нами, но она оставила такое богатое наследие хороших своих ролей, воспоминаний у людей, которые с ней общались. Я буду всегда её вспоминать только самым добрым, тёплым и искренним образом", — цитирует Проклову RT.