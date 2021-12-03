Расстрелявший таксиста москвич на Cadillac ранее уже был виновником дорожных разборок

Владелец Cadillac Escalade, устроивший сегодня стрельбу в центре Москвы, ранее уже был инициатором дорожного конфликта. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, известно, что в мае этого года мужчина не пропустил Medcedes на одной из столичных дорог, после чего разбил зеркало иномарки, а водителю угрожал ножом. После того как потерпевший написал на него заявление в полицию, тот начал врать правоохранителям, а в конечном итоге сам написал встречное заявление.