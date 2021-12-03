Расстрелявший таксиста москвич на Cadillac ранее уже был виновником дорожных разборок
Мужчина угрожал другому водителю ножом, а затем давал ложные показания в полиции.
Владелец Cadillac, расстрелявший таксиста в центре Москвы, был виновником ДТП с разборками в мае этого года. Фото © LIFE
Владелец Cadillac, расстрелявший таксиста в центре Москвы, был виновником ДТП с разборками в мае этого года. Видео © LIFE
Владелец Cadillac Escalade, устроивший сегодня стрельбу в центре Москвы, ранее уже был инициатором дорожного конфликта. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Так, известно, что в мае этого года мужчина не пропустил Medcedes на одной из столичных дорог, после чего разбил зеркало иномарки, а водителю угрожал ножом. После того как потерпевший написал на него заявление в полицию, тот начал врать правоохранителям, а в конечном итоге сам написал встречное заявление.
Владелец Cadillac, расстрелявший таксиста в центре Москвы, был виновником ДТП с разборками в мае этого года. Фото © LIFE
Как сообщал Лайф, стрельба произошла в центре Москвы сегодня днём. На месте разборок осталась огромная лужа крови, смотря на которую сложно поверить в то, что пострадавший выжил. 34-летнего таксиста госпитализировали, а стрелка задержали. Водитель Cadillac объяснил на допросе, почему расстрелял оппонента.
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