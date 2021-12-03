Ушаков назвал вопрос "с бородой", по которому со времён СССР не удаётся продвинуться
Эту тему ранее поднимал Сергей Лавров в ходе выступления на совете ОБСЕ.
Юрий Ушаков. Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договорённости о непродвижении НАТО на Восток должны быть зафиксированы на бумаге и РФ в срочном порядке необходимо предоставление таких гарантий.
"Сейчас с учётом напряжённой ситуации встаёт вопрос о срочной необходимости предоставления нам соответствующих гарантий, так уже дальше продолжаться не может. В какой форме будет этот документ, сказать трудно, главное, чтобы это были зафиксированные на бумаге договорённости", — сказал Ушаков.
Ушаков напомнил, что это вопрос "с бородой" — и Советскому Союзу, и России давались устные заверения о том, что военные структуры Североатлантического альянса не будут продвигаться на Восток, однако "оказалось, что эти устные заверения ничего не стоят, хотя определённая фиксация этих заявлений делалась, есть записи соответствующих бесед".
Ранее президент России Владимир Путин призвал добиться юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поднял эту тему в ходе выступления на совете ОБСЕ. Он отметил планы внести соответствующее предложение в диалоге с США и их союзниками.
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