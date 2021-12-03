Ушаков назвал вопрос "с бородой", по которому со времён СССР не удаётся продвинуться

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договорённости о непродвижении НАТО на Восток должны быть зафиксированы на бумаге и РФ в срочном порядке необходимо предоставление таких гарантий.

"Сейчас с учётом напряжённой ситуации встаёт вопрос о срочной необходимости предоставления нам соответствующих гарантий, так уже дальше продолжаться не может. В какой форме будет этот документ, сказать трудно, главное, чтобы это были зафиксированные на бумаге договорённости", — сказал Ушаков.

Ушаков напомнил, что это вопрос "с бородой" — и Советскому Союзу, и России давались устные заверения о том, что военные структуры Североатлантического альянса не будут продвигаться на Восток, однако "оказалось, что эти устные заверения ничего не стоят, хотя определённая фиксация этих заявлений делалась, есть записи соответствующих бесед".