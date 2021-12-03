Стал известен состав большого жюри премии Russian Creative Awards

Организаторы первой Национальной премии в сфере креативной экономики Russian Creative Awards — дирекция Российской креативной недели совместно с АНО "Креативная экономика" и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив — огласили состав большого жюри премии. В него вошли 19 экспертов.

Цель премии — выявить и поддержать проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и массовой аудитории и произвели мощный социокультурный эффект. Членам большого жюри предстоит выбрать среди финалистов победителя в каждой из десяти кросс-индустриальных номинаций. Голосование стартует 6 декабря и продлится до 15-го числа.

Оценивать проекты будет большое жюри премии, в состав которого вошли Алексей Агафонов (заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей"), Александр Жаров (генеральный директор АО "Газпром-Медиа холдинг"), Алексей Гореславский (генеральный директор АНО "Институт развития интернета"), Алексей Фурсин (руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы), Антон Златопольский (первый заместитель генерального директора ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", генеральный директор телеканала "Россия-1", главный редактор и продюсер детского телеканала "Мульт").

Кроме того, в составе экспертного жюри будут: продюсер Илья Попов, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, журналист Фёкла Толстая, писатель Сергей Шаргунов, архитектор и художник Сергей Кузнецов, актёр и режиссёр Владимир Машков, гендиректор АО "Национальная медиа группа" Светлана Баланова, гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль, заместитель председателя ВЭБ.РФ Наталья Тимакова, гендиректор холдинга "Европейская медиагруппа" Роман Емельянов, гендиректор AO "Цифровое телевидение" Роберт Гндолян, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, основатель Центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко, основатель фонда IN ARTIBUS Инна Баженова.

"Креативные индустрии сегодня влияют на все сферы нашей жизни, растёт их вклад в экономику страны. В этих условиях важно общественное признание самых успешных проектов и людей, чьими усилиями в первую очередь развиваются креативные индустрии", — считает Светлана Баланова, генеральный директор "Национальной медиа группы".